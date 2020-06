Wall Street fecha em forte alta graças à queda surpresa do desemprego

A bolsa nova-iorquina encerrou hoje uma semana de forte progressão, com os investidores vivamente animados pelo anúncio de uma descida surpreendente da taxa de desemprego nos EUA em maio, sinal de uma reanimação da economia superior ao esperado.

Os resultados definitivos da sessão indicam que o índice seletivo Dow Jones Industrial Average subiu 3,15%, para os 27.110,98 pontos.

De forma ainda mais relevante, o tecnológico Nasdaq chegou mesmo a bater o seu máximo durante o dia, fechando com uma valorização de 2,06%, para as 9.814,08 unidades.

Por sua vez, o alargado S&P500 ganhou 2,62% para os 3.193,93 pontos.

Os índices beneficiaram do anúncio de uma descida surpresa da taxa de desemprego nos EUA em maio, para 13,3%, quando os analistas esperavam um agravamento acentuado para um valor próximo de 20%, e da criação de 2,5 milhões de empregos no período, quando os mesmos analistas antecipavam uma destruição líquida de empregos na ordem dos sete milhões.

As primeiras reaberturas de estabelecimentos comerciais e restaurantes nos EUA, em maio, permitiram visivelmente à primeira economia mundial começar a recuperar.

“Quando cada vez mais Estados se preparam para diminuir as restrições nas próximas semanas, em particular na parte nordeste do país, particularmente povoada, o emprego deve continuar a recuperar em junho e depois”, previu Michael Pearce, economista na Capital Economics.

“A recuperação do emprego mais rápida do que prevista deixa esperar que o coronavírus não vai deixar as mesmas cicatrizes duradouras no mercado de trabalho que as recessões habituais”, adiantou.

“Desde há semanas que os investidores antecipam o que tem uma certa relação com o relatório (do Departamento do Trabalho): sim, houve um arrefecimento económico, sim, houve uma recessão, mas é possível que a recuperação seja rápida”, sublinhou, por seu lado, Gregori Volokhine, gestor de carteiras de investimento na Meeschaert Financial Services.

No conjunto da semana, o Dow Jones avançou 6,8%, o Nasdaq progrediu 3,4% e o S&P500 ganhou 4,9%. Desde o descalabro de março, estes índices já recuperaram mais de 40%.

Os investidores estão a apostar que a economia vai repartir a um ritmo forte à medida que os diversos estados norte-americanos acabem como confinamento.

Como, entretanto, o banco central e o governo federal injetaram grandes quantidades de liquidez nos circuitos financeiros para apoiar a economia, eles têm muito dinheiro à disposição para investir.