A bolsa de Nova Iorque negociava hoje em baixa no início da sessão, depois da divulgação de indicadores económicos negativos nos Estados Unidos.

Às 14:55 (hora de Lisboa), o índice Dow Jones descia 0,22% para 23.574,28 pontos e o tecnológico Nasdaq perdia 0,58% para 8.892,24 pontos.

O índice alargado S&P 500 baixava 0,68% e estava em 2.833,33 pontos.

As vendas do comércio retalhista nos Estados Unidos sofreram em abril uma queda de 16,4%, devido às medidas de confinamento adotadas para conter a pandemia de covid-19, indicou hoje o Departamento do Comércio.

Esta foi a maior descida mensal desde que os registos começaram em 1992. Em março, este indicador já tinha descido 8,3%.

A produção industrial também registou um forte recuo de 11,2% no mês passado, com muitas fábricas paradas devido às restrições impostas para travar a pandemia.

Na quinta-feira a bolsa nova-iorquina encerrou em alta, graças a uma valorização das ações dos bancos, que remeteram para segundo plano os números sobre os pedidos de subsídio de desemprego, que continuaram a um nível elevado na semana passada. O Bank of America ganhou 4,02%, o JPMorgan Chase 4,20%, o Citigroup 3,65% e o Wells Fargo 6,79%.

No final da sessão, o Dow Jones tinha avançado 1,62% e o Nasdaq 0,91%.