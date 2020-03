Venezuela confirma seis novos casos elevando para 42 número de infectados

O Governo venezuelano anunciou hoje que foram confirmados seis novos casos de coronavírus no país, elevando para 42 o número de pessoas com a Covid-19, naquele que é o quarto dia de isolamento social.

“Tínhamos 26 casos devidamente diagnosticados. Identificámos seis novos casos, chegando a 42 pessoas positivas (nos testes)”, anunciou o ministro venezuelano de Comunicação e Informação através da televisão estatal venezuelana.

Segundo Jorge Rodríguez, quatro dos novos casos são de pessoas que tiveram em contacto com os dois primeiros casos registados no país de pacientes que viajaram da Espanha.

Segundo o ministro, todos os casos de pacientes de Covid-19 confirmados estão a receber “a devida atenção” segundo os protocolos do Ministério de Saúde da Venezuela.

Por outro lado, anunciou que chegaram ao país dois aviões com ajuda humanitária proveniente da China e de Cuba, para ajudar a combater o coronavírus.

Da China recebemos 4.000 embalagens com materiais para diagnosticar a doença, que permite realizar 320.000 testes.

Para sábado as autoridades venezuelanas vão realizar uma campanha de “despistagem seletiva” no Distrito Capital e no vizinho Estado de Miranda.

A Venezuela, país, onde vive uma numerosa comunidade portuguesa, está, desde sexta-feira, em “estado de alerta”, que permite ao executivo decretar “decisões drásticas” para combater a pandemia durante 30 dias, prorrogáveis por igual período.

Os voos nacionais e internacionais estão restringidos no país.

Desde segunda-feira que os venezuelanos estão em quarentena, estando impedidos de circular livremente entre os Estados da Venezuela.

O novo coronavírus, responsável pela pandemia da Covid-19, infectou mais de 220 mil pessoas em todo o mundo, das quais mais de 8.900 morreram.

Das pessoas infectadas, mais de 85.500 recuperaram da doença.