Velejador que ‘fugiu’ do Porto Santo no início da pandemia só agora chegou à Argentina

Juan Manuel Ballestero, um velejador solitário de nacionalidade argentina que deixou o Porto Santo a 24 de Março, por não querer ficar sujeito ao confinamento geral imposto em Portugal, só ontem chegou ao seu país-Natal. Durou quase três meses a travessia do Atlântico no veleiro ‘Skua’, com apenas 9 metros de comprimento e já com 46 anos.

No dia em que saiu do Porto Santo, o aventureiro argentino, de 47 anos, explicou aos meios de comunicação social do seu país que o confinamento relacionado com a pandemia de Covid-19 impedia-o de fazer aquilo que mais gostava de fazer na ‘ilha dourada’, como fazer caminhadas a pé ou visitar o Museu Colombo. Além disso, estava preocupado com a saúde dos seus pais, que têm 90 e 82 anos. Por isso, fez-se sozinho ao mar, numa viagem de mais de 8 mil quilómetros, que foi dura nalguns dias e teve escalas em portos brasileiros e uruguaios.

Ontem, finalmente, chegou à cidade costeira de Mar del Plata, não muito longe da capital argentina. Juan Manuel Ballestero terá agora de cumprir uma quarentena de 14 dias no seu barco e só depois poderá abraçar os pais.