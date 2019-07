Utilizadores da principal operadora estatal da Venezuela sem Internet

Pelo menos 75% dos utilizadores da principal operadora de telecomunicações estatal da Venezuela, a CANTV, estão sem internet desde sexta-feira devido a uma avaria nos sistemas de interconexão da empresa, segundo a imprensa venezuelana.

“O impacto é tal que no apoio ao cliente e nas sedes administrativas não têm acesso a nenhum tipo de serviços associado à internet”, pode ler-se no portal Punto de Corte.

Através da rede social Twitter, vários utilizadores indicam que o problema teve início há pelo menos dois dias e que, em alguns casos, o serviço é intermitente.

De momento não há informação oficial sobre a avaria e várias mensagens na mesma rede social dão conta do restabelecimento do serviço de telecomunicações de milhares de utilizadores, que tem sido afetado pelo furto de cabos.

Entretanto, várias zonas do centro de Caracas foram afetadas por um apagão que, segundo a estatal Corporação Elétrica Nacional (Corpoelec), está relacionado com uma falha na subestação Boyacá 69kv.

Na Venezuela são cada vez mais frequentes as queixas sobre falhas no sistema de telecomunicações, móvel e fixa, no serviço de internet e no abastecimento de energia elétrica.

As falhas são mais frequentes no interior do país, onde diariamente a energia elétrica é racionada durante várias horas para se poder garantir o serviço na capital.