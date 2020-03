Unicef anuncia que exército nigeriano liberta 223 crianças

O exército nigeriano libertou 223 crianças, 213 rapazes e 10 raparigas, que foram detidos por supostas ligações ao grupo ‘jihadista’ Boko Haram, anunciou o Fundo das Nações Unidas para a Infância (Unicef).

As crianças foram libertadas da prisão de alta segurança de Maiduguri, capital do estado de Borno, no nordeste da Nigéria, depois de terem sido “absolvidas de alegadas ligações ao grupo armado”, comunicou a Unicef na quarta-feira.

Segundo a mesma fonte, muitas destas crianças estavam desaparecidas há quatro ou cinco anos e já tinham sido dadas como mortas pelas suas famílias.

“Estas crianças merecem ter uma infância normal e necessitam agora de todo o nosso cuidado e apoio para recuperarem as suas vidas, que foram tão brutalmente perturbadas por este conflito devastador”, disse o representante da Unicef na Nigéria, Peter Hawkins.

O representante da Unicef declarou ainda que o conflito dura há 10 anos, no nordeste da Nigéria, e que, segundo os dados das Nações Unidas, já morreram cerca de 20.000 pessoas e dois milhões tiveram de fugir.

Desde 2016, acrescentou ainda a Unicef, 3.559 pessoas foram detidas por suspeitas de ligação ao grupo ‘jihadista’, sendo que destas 1.743 eram crianças (1.125 rapazes e 618 raparigas).

A Nigéria é, predominantemente, muçulmana no norte e cristã no sul.