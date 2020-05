UE arrecada doações de 2,5 mil ME para ajudar migrantes venezuelanos

A conferência internacional de doadores hoje promovida pela União Europeia (UE) para apoiar os migrantes venezuelanos e as comunidades de acolhimento, em altura de pandemia, atingiu um total de contributos de 2,5 mil milhões de euros, anunciou Bruxelas.

“Conseguimos uma verba muito significativa e creio que todos nos devemos congratular”, afirmou o Alto Representante da UE para a Política Externa, Josep Borrell, falando no encerramento desta angariação de fundos.

Ao todo, segundo dados divulgados pela Comissão Europeia, foram arrecadados compromissos de doações num total de 2,544 mil milhões de euros, dos quais 231,7 milhões de euros foram mobilizados pela UE através dos seus Estados-membros.

A Comissão Europeia avançou com uma verba 144,2 milhões de euros, que será destinada para assistência humanitária imediata, apoio ao desenvolvimento a médio e longo prazos, e também a ações para prevenção de conflitos.

Já o Banco Europeu de Investimento anunciou a alocação de 400 milhões de euros em empréstimos adicionais para a região.

Promovida pela UE e pelo Governo espanhol, esta conferência de doadores realizou-se hoje por via digital, dados os constrangimentos impostos pela covid-19, para tentar sensibilizar a comunidade internacional e mobilizar recursos para apoiar a população deslocada e as principais comunidades de acolhimento dos migrantes venezuelanos, mais fragilizadas devido à pandemia.

Num momento em que já cinco milhões de pessoas foram obrigadas a sair da Venezuela (dados dos últimos cinco anos) devido à crise política e social neste país, e que quase 80% destas se deslocaram para outros locais da América Latina, criando uma grave crise de migração, estes Estados veem-se agora também confrontados com a pandemia.

“Quero transmitir uma mensagem de apoio e solidariedade para com os venezuelanos que abandonaram as suas casas”, concluiu Josep Borrell no final do evento realizado ‘online’.

Apoiada pela Agência das Nações Unidas para os Refugiados (ACNUR) e Organização Internacional para as Migrações (OIM), esta conferência internacional de doadores contou com mais de 40 países participantes, juntamente com agências da ONU, instituições financeiras internacionais e representantes da sociedade civil nacional e internacional.

Este evento surge após uma outra conferência internacional de doadores organizada em outubro de 2019, em Bruxelas, também para ajudar migrantes venezuelanos e comunidades de acolhimento.