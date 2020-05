Trump anuncia que gabinete de crise vai continuar “indefinidamente”

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, anunciou hoje que afinal não vai acabar com o gabinete de crise federal para combater a pandemia de covid-19.

Horas antes do anúncio presidencial, o secretário de estado, Mike Pompeo, tinha dito que esse gabinete de crise deveria ser desmontado nas próximas semanas, para regressar a uma operação de coordenação que abrangesse vários departamentos.

Contudo, hoje de manhã, Trump usou a sua conta pessoal na rede social Twitter para explicar que o gabinete de crise - dirigido pelo vice-presidente, Mike Pence, e integrando vários dirigentes de agências de saúde - estava a ser tão eficaz que continuaria “indefinidamente”.

Nessas mensagens, o presidente admitiu que poderia remover alguns membros do grupo, mas excluiu a possibilidade de acabar com essa ‘task force’, que ele considera ser essencial no momento em que os Estados Unidos procuram reabrir a sua economia, apesar dos alertas de vários especialistas sobre a tendência de crescimento da pandemia no país.

Trump tem, ainda assim, insistido na ideia de que a reabertura da economia deve iniciar-se o mais cedo possível, apesar de os EUA terem já registado mais de 70.000 mortes e haver expectativas de esse número ascender em breve a mais de 100.000.

“Não digo que tudo esteja perfeito. (...) Algumas pessoas serão ainda duramente atingidas? Sim. Mas temos de reabrir o nosso país e muito depressa”, disse o Presidente, durante uma deslocação ao Arizona, na terça-feira.

Enquanto isso, Mike Pompeo continua a insistir que um laboratório chinês na cidade de Wuhan, epicentro inicial da pandemia, está na origem da propagação do novo coronavírus, embora não o possa dizer com toda a certeza.

“Não temos certezas. Mas há provas significativas de que o vírus terá partido do laboratório (em Wuhan)”, disse o chefe da diplomacia norte-americana.

O Governo norte-americano tem acusado Pequim de ter ocultado a dimensão da crise sanitária, quando ela surgiu, no final de 2019, e tem reafirmado a tese de que o novo coronavírus se terá espalhado a partir de um eventual acidente num laboratório de virologia daquela cidade chinesa.

Nos últimos dias, os serviços de inteligência dos EUA disseram ter provas de que o novo coronavírus não teve origem humana, mas admitiu ser ainda cedo para excluir a possibilidade de um acidente num laboratório na China.

A nível global, segundo um balanço da agência de notícias AFP, a pandemia de covid-19 já provocou mais de 254 mil mortos e infectou quase 3,6 milhões de pessoas em 195 países e territórios.