Trovoadas causam pelo menos 83 mortos no norte da Índia

Pelo menos 83 pessoas morreram hoje devido ao impacto de raios no norte da Índia, após uma trovoada acompanhada de chuva forte, que acontece em plena época de monções e que afeta também outras regiões do país.

Segundo noticia a agência EFE, as 83 mortes devido à “queda de raios” aconteceram durante o dia em 23 distritos no Estado de Bihar, sendo Gopalganjo mais afetado com 13 vítimas mortais, destacou o comunicado do departamento do Estado para a gestão de desastres.

“Há a registar a morte trágica de 83 pessoas de diferentes distritos do Estado devido à queda de raios. Já demos ordens para que seja entregue uma compensação de 400 mil rupias (cerca de 4.700 euros), a cada uma das famílias dos falecidos”, destacou o chefe de Governo de Bihar, Nitish Kumar, através da rede social Twitter.

O responsável alertou ainda para que a população permaneça alerta em caso de mau tempo e siga os conselhos emitidos pelas autoridades de gestão de desastres, destacou um comunicado emitido pelo seu gabinete.

“Quando fizer mau tempo, fique em casa, permaneça seguro”, frisou Nitish Kumar.

As manifestações de condolências devido à morte de quase cem pessoas pelas trovoadas foram acontecendo, entre elas uma mensagem do primeiro-ministro da Índia, Narendra Modi, através do Twitter.

As trovoadas acontecem com a chegada das chuvas de monção na Índia, que acontecem de junho a setembro, quando aquela zona do globo recebe 70% da precipitação anual, causando habitualmente inundações e outros desastres naturais.

A meteorologia da Índia já previa fortes trovoadas em Bihar e outros estados do norte e nordeste, e nos próximos dias irá atingir outras regiões.