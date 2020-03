Transavia suspende todos os voos na França e Holanda

A companhia aérea Transavia anunciou hoje a suspensão de todos os voos na Holanda até 15 de abril e em França até 19 de abril, devido às limitações impostas para combate à pandemia de covid-19.

“As crescentes restrições e medidas de contenção tomadas pelos Governos da Holanda, de França e dos países para onde voamos estão a impor cada vez mais limitações. Nesse sentido, na Holanda decidimos não operar voos regulares entre hoje, segunda-feira, 23 de março, e domingo, 15 de abril de 2020, e, em França, onde operamos 38 aeronaves, cancelar os voos desde este domingo, 21 de março, e domingo, 19 de abril de 2020”, refere a subsidiária do grupo Air France/KLM em comunicado.

Segundo adianta, todos os passageiros afetados pela anulação de voos vão ser contactados por SMS ou ‘email’, sendo-lhes proposto um ‘voucher’ ou adiamento.

Adicionalmente, refere, os passageiros com voos previstos até 31 de maio “podem adiar as suas viagens até 24 de outubro (inclusive) diretamente em transavia.com”.

De acordo com a companhia, o reinício dos voos “depende dos desenvolvimentos em torno do coronavírus”: “Apesar do enorme desafio coletivo que enfrentamos atualmente, assim que a situação mudar e a necessidade de viajar aumentar novamente, reiniciaremos as nossas rotas”, lê-se no comunicado.

Também devido à situação de pandemia, a Transavia decidiu ainda adiar a inauguração dos voos de e para Bruxelas (incluindo a rota entre Faro e Bruxelas) do verão de 2020 para o verão (março) de 2021.

“Dessa forma podemos estar totalmente concentrados em retomar a atividade nas bases holandesas e francesas assim que a situação o permita”, explica.