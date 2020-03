Supermercados em Espanha reduzem horários e afluência para evitar aglomerações

As grandes cadeias de supermercados em Espanha abriram hoje as suas portas com novas restrições de horário e afluência nas suas lojas, para assim evitarem as filas e grandes aglomerações verificadas na semana passada.

Algumas destas empresas também estão a limitar o número de unidades que cada cliente pode comprar do mesmo produto.

As medidas destinam-se a garantir a segurança e higiene dos consumidores e empregados contra a propagação do novo coronavírus, asseguram essas empresas, que também reforçaram os protocolos de limpeza das suas instalações.

A partir de hoje, os clientes têm de manter uma distância mínima de um metro tanto na fila de saída como na de entrada dos estabelecimentos, enquanto esperam pela sua vez, tendo vários supermercados colocado painéis informativos a explicar a separação aos clientes.

O Mercadona - líder do setor em Espanha com 25% de quota de mercado e 1.600 estabelecimentos -- reduziu o seu horário de encerramento uma hora e meia antes do habitual: das 21:30 para as 20:00.

Na mesma linha, o Carrefour informou que todas as suas lojas - mais de mil entre seus diferentes formatos -- passam a abrir das 9:00 às 21:00 e o número de pessoas também será limitado.

O Governo espanhol aprovou no sábado medidas “drásticas” para combater o novo coronavírus, que incluem a proibição a todos os cidadãos de andar na rua, a não ser que seja para irem trabalhar, comprar comida ou à farmácia.

O primeiro-ministro espanhol, Pedro Sánchez, apresentou as medidas depois de uma reunião extraordinária do Conselho de Ministros, no quadro do estado de alerta decretado durante quinze dias no país, o segundo mais afetado na Europa pela epidemia.

A circulação de pessoas foi reduzida de forma acentuada nos últimos dias em toda a Espanha, com os militares a serem chamados para controlar, nalgumas localidades, as medidas tomadas pelo Governo.

O executivo também requisitou a particulares e empresas privadas aparelhos e equipamentos necessários na luta contra a pandemia.

O número de mortes por coronavírus em Espanha era de 288 no domingo a meio do dia, um aumento de 152 em relação ao meio-dia de sábado, enquanto os casos positivos somavam 7.753, mais 2.000, de acordo com os dados do Ministério da Saúde espanhol.

O novo coronavírus responsável pela pandemia de Covid-19 já provocou mais de 6.500 mortos em todo o mundo.

O número de infetados ronda as 170 mil pessoas, com casos registados em pelo menos 148 países e territórios, incluindo Portugal, que tem 245 casos confirmados. Do total de infetados, mais de 77 mil recuperaram.