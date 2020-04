Sucessor de Corbyn na liderança do Partido Trabalhista britânico anunciado sábado

A votação para eleger o sucessor de Jeremy Corbyn na liderança do Partido Trabalhista britânico terminou hoje, com o anúncio do vencedor previsto para ter lugar no sábado, num evento remoto devido à pandemia da covid-19.

Os três candidatos - Keir Starmer, Rebecca Long-Bailey e Lisa Nandy -, foram convidados a gravar discursos antecipadamente, sendo o vídeo do vencedor disponibilizado por correio eletrónico juntamente com o anúncio do resultado da eleição, pelas 10:45 horas de sábado.

“É logisticamente bastante desafiante e acho que nos pediram a todos para fazer este discurso de vitória para que ele possa ser transmitido o mais rápido possível após a vitória”, revelou Long-Bailey na Sky News durante o fim-de-semana passado.

O Partido Trabalhista já tinha anunciado o cancelamento do congresso extraordinário previsto por causa da pandemia e a substituição por um “evento reduzido”.

Keir Starmer, antigo procurador geral e conhecido no último ano como o porta-voz do partido para as questões do ‘Brexit, é considerado o favorito, com uma sondagem realizada no final de fevereiro a atribuir-lhe 53% das intenções de voto, contra 31% para Rebecca Long-Bailey e 16% para Lisa Nandy.

No sábado será também conhecido o novo vice-líder, cargo disputado entre Rosena Allin-Khan, Richard Burgon, Dawn Butler, Ian Murray e Angela Rayner.

Jeremy Corbyn anunciou a renúncia na noite das eleições legislativas de 12 de dezembro, nas quais o Partido Trabalhista registou o pior resultado desde 1935, atrás do Partido Conservador de Boris Johnson, que triunfou com uma maioria absoluta.