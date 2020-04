Semana Santa inicia-se hoje sob o espectro da pandemia

A Igreja Católica inicia hoje a Semana Santa com as cerimónias religiosas a serem realizadas sem a presença de fiéis, devido à pandemia de covid-19. No Vaticano, o Papa Francisco celebra a missa de Dia de Ramos sem público, com a cerimónia ser transmitida pela Internet. O mesmo se passará nas dioceses um pouco por todo o mundo.

Em Portugal, a presidência da Conferência Episcopal Portuguesa (CEP) enviou uma saudação pascal aos bispos católicos de todo o país, com o os cardeais Manuel Clemente e António Marto a sublinharem que, “apesar de ser doloroso, este tempo de ausência das celebrações comunitárias tem sido fecundo na criatividade e no uso das novas tecnologias para a evangelização, para a espiritualidade e para ser Igreja comunidade e Igreja em saída”.

“Este é também um tempo para pensar, dialogar, imaginar e projetar novo futuro, por exemplo: como viver este tempo para que seja gerador de um estilo de Igreja, renovado e fiel ao Evangelho?”, acrescentam o cardeal-patriarca de Lisboa e o bispo de Leiria-Fátima.

Perante “circunstâncias inéditas” provocadas pela emergência sanitária, face à propagação do novo coronavírus, a presidência da CEP justifica as restrições impostas nas celebrações comunitárias, “no respeito pelo bem da saúde pública”.

“Todavia, estas circunstâncias poderão levar-nos a unirmo-nos mais profundamente ao Senhor na sua paixão, morte e ressurreição e a oferecermos, juntamente com os nossos sacerdotes, este acrescido sacrifício por todo o santo povo de Deus e pela humanidade oprimida pelo flagelo da pandemia”, escrevem os dois cardeais.