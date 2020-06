O Reino Unido registou hoje mais 135 mortes devido ao coronavírus, fazendo o total subir para 42.288 mortes durante a pandemia de covid-19, segundo o ministério da Saúde britânico.

Dos 136.516 testes efetuados, 1.218 foram positivos, o que fez aumentar para 300.469 o número de casos de contágio identificados desde o início da pandemia no Reino Unido, indicou a mesma fonte.

O balanço diário de mortes de hoje foi inferior às 185 mortes registadas na quarta-feira.

O declínio na mortalidade tem permitido ao país aliviar o regime de confinamento, pelo que a chefe do Governo escocês, Nicola Sturgeon, anunciou hoje uma nova fase de levantamentos das restrições.

A partir de sexta-feira, é possível o encontro de grupos de até oito pessoas de dois agregados familiares.

A partir de segunda-feira, os dentistas vão poder reabrir e os desportos profissionais vão retomar a atividade, enquanto que os locais de culto também vão estar acessíveis, mas apenas para uso individual e não para a realização de missa ou outros eventos.

A partir de 29 de junho vai ser autorizada a reabertura de lojas de bens não esssenciais, como roupa ou brinquedos, mercados ao ar livre e jardins zoológicos.

Apesar de terem entrado em confinamento ao mesmo tempo em 23 de março, cada uma das quatro nações do Reino Unido [Inglaterra, Escócia, País de Gales e Irlanda do Norte] tem autonomia em termos dos planos e calendários do seu confinamento.

A pandemia de covid-19 já provocou quase 449 mil mortos e infetou mais de 8,3 milhões de pessoas em 196 países e territórios, segundo um balanço feito pela agência francesa AFP.

A doença é transmitida por um novo coronavírus detetado no final de dezembro, em Wuhan, uma cidade do centro da China.