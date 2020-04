Reino Unido regista mais 823 mortos, total de óbitos ultrapassa 17 mil

O número de óbitos durante a pandemia de covid-19 no Reino Unido subiu para 17.337 após ter sido registada a morte de mais 823 pessoas infetadas nas últimas 24 horas, anunciou hoje o Ministério da Saúde britânico. O número total de casos de contágio, contabilizado até às 09:00 de hoje, é agora de 129.044, mais 4.301 do que no dia anterior, referiu a mesma fonte.

Na segunda-feira, tinham sido registadas mais 449 mortes, a variação diária mais baixa no espaço de duas semanas, e mais 4.676 novos casos de pessoas infetadas relativamente ao dia anterior.

No entanto, os responsáveis das autoridades sanitárias acautelaram para uma interpretação de que o pico da curva epidemiológica já teria sido ultrapassado, embora tenham reconhecido que existem sinais positivos em termos de redução de casos de contágio e hospitalizações.

Os números das mortes são compilados a partir de dados das direções regionais de Inglaterra, Escócia, País de Gales e Irlanda do Norte e referem-se a óbitos registados até às 17:00 da véspera apenas em hospitais.

Estatísticas oficiais publicadas hoje indicam que morreram pelo menos mais 1.500 pessoas até 10 de abril do que estimado pelo governo, incluindo 1.043 óbitos em lares de idosos em Inglaterra e País de Gales e mais de 500 outras pessoas em instituições e casas particulares.