Projecto quer registar experiência da comunidade luso-americana na Califórnia durante a pandemia

O Instituto Português Além-Fronteiras, instalado na Universidade Estadual da Califórnia, lançou um projeto para registar a experiência da comunidade luso-americana durante a pandemia da covid-19, disse à Lusa o presidente Diniz Borges.

Através de um formulário que será disseminado em vários meios, portugueses e lusodescendentes residentes nos Estados Unidos poderão descrever como a pandemia está a alterar as vidas e partilhar ideias, comentários, fotografias e vídeos.

“É importante documentar as vivências das pessoas, como é que isto nos está a afetar”, afirmou Diniz Borges. “Há coisas que precisam de ser documentadas porque as pessoas põem nas redes sociais, já não guardam em álbuns, e essas coisas estão a desaparecer”.

O plano é recolher testemunhos até ao final de maio, mas o prazo poderá ser alargado enquanto a vida das pessoas continuar sob as restrições impostas para travar a propagação da doença.

A informação será depois tratada pelo Instituto em colaboração com o departamento de História da Universidade Estadual da Califórnia, em Fresno. Toda a documentação será arquivada na biblioteca da universidade, numa coleção que terá um nome específico ainda não atribuído, e o plano é publicar os resultados. “A intenção é possivelmente criar um site, porque a biblioteca tem sites para vários departamentos e projetos”, acrescentou.

De forma a alcançar uma fatia grande da comunidade, o Instituto vai promover o projeto nas redes sociais, nos jornais luso-americanos e movimento associativo. “Gostaríamos de ter uma centena e meia a duas centenas de participações, para que fosse algo representativo da comunidade”, indicou o responsável.

A ideia surgiu devido à escassez de informações históricas sobre como a comunidade luso-americana viveu a pandemia de gripe pneumónica de há um século. “Não vou dizer que não temos nada, mas há muito pouco sobre as vivências dos portugueses na América quando aconteceu a pandemia de 1918”, explicou Diniz Borges. “Há muito pouco ou nada sobre isso, até alguns jornais da época não se publicaram nessa altura”.

A pesquisa “Our Community - Our Story - Our History” [A nossa comunidade, a nossa estória, a nossa história] é um dos dois projetos que o Instituto Português Além-Fronteiras está a liderar durante este período, em que foi obrigado a cancelar as palestras públicas e a adiar o lançamento do documentário em vídeo sobre as histórias orais dos portugueses no vale central da Califórnia.

A outra iniciativa é dirigida às gerações mais jovens e chama-se “Celebrating My Avós” [Celebrando os meus Avós], uma forma de incentivar trabalhos criativos durante o isolamento.

“Uma das fases do projeto das histórias orais era colocar os alunos a fazer entrevistas aos avós e aos pais, às pessoas mais idosas da comunidade”, explicou Diniz Borges. Agora, o projeto pede que enviem trabalhos criativos, como poemas, músicas e artes plásticas, recorrendo às recordações dos mais velhos nas famílias.

“Se ainda hoje se fala português em muito sítio é por causa do avô e da avó. É uma forma de continuar as histórias orais através da memória”, indicou o presidente do Instituto. “Queremos depois fazer uma coletânea com estes trabalhos”.

Por outro lado, o documentário em vídeo “Untold Stories”, sobre a presença dos portugueses no vale de São Joaquim, poderá ser lançado em outubro ou novembro.

O docente, também presidente da coligação de luso-americanos na Califórnia (CPAC), pretende entretanto organizar uma conferência virtual com os principais centros e associações portugueses para debater ideias sobre como sobreviver à crise.

Com todos os eventos portugueses cancelados até 15 de junho, o financiamento está em risco. “As Festas do Espírito Santo, em termos da comunidade portuguesa, são muitas vezes o que sustenta um centro para o ano todo”, notou Diniz Borges.

O confinamento e restrições aos negócios não essenciais deverão vigorar até 15 de maio, na Califórnia, segundo as autoridades do estado.

