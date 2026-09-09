Rubio diz ver "mão" de Teerão por trás de ataque dos houthis à Arábia Saudita

O secretário de Estado americano Marco Rubio disse hoje que o Irão esteve por trás dos ataques lançados pelos Houthis na Arábia Saudita.

"Por muitos aspetos, os Houthis são agentes e aliados dos iranianos. Acho que a mão do Irão está claramente por trás de parte destes acontecimentos", afirmou o chefe da diplomacia americana em resposta a uma pergunta sobre os ataques levados a cabo pelos rebeldes pró-iranianos em território saudita, que causaram dezenas de feridos.

Uma série de ataques dos hutis do Iémen deixou 73 civis feridos no sudoeste da Arábia Saudita, anunciou hoje a coligação liderada por Riade, aliada do governo iemenita, que prometeu uma resposta contra o grupo rebelde pró-iraniano.

Os ataques visaram "alvos civis e económicos" nas cidades de Abha, Khamis Mushait, Jazan e Najran, escreveu na rede social X o porta-voz da coligação, general Turki Al-Maliki, que garantiu que serão tomadas "todas as medidas e ações necessárias para responder às fontes da ameaça e neutralizar o perigo que representam".

O meio de comunicação Ansarollah, próximo dos hutis, informou igualmente que os rebeldes tinham atacado, com drones e mísseis, o aeroporto internacional de Abha, a base aérea King Khalid e instalações da gigante petrolífera Aramco em Abha e Jizan.

Os hutis, que nos últimos dias conduziram uma ofensiva mortífera no Iémen, acusaram na segunda-feira a Arábia Saudita de ter bombardeado várias zonas do país, numa guerra que se intensifica.

O secretário de Estado dos Estados Unidos (EUA) chegou hoje à cidade de Barranquilla (norte da Colômbia) para se reunir com o presidente colombiano, Abelardo de la Espriella, com quem irá falar sobre segurança, comércio e cooperação regional.

Rubio aterrou no aeroporto Ernesto Cortissoz, no município de Soledad, que serve Barranquilla, às 13:02, hora local (18:02 GMT), para iniciar a viagem que também o levará esta semana ao Equador e ao Peru, países com os quais Washington também quer estreitar laços políticos.

O chefe da diplomacia americana foi recebido no aeroporto pelo ministro dos Negócios Estrangeiros colombiano, Omar Bula, e pela embaixadora do país sul-americano em Washington, María Consuelo Araújo.

Depois, foi recebido com honras militares sob o calor da capital do departamento colombiano do Atlântico, onde a temperatura ultrapassa os 32 graus centígrados e a humidade passa os 70%.