Philips aumenta produção de ventiladores e lança novo modelo Respironics E30

A Philips vai duplicar no próximo mês de Maio a produção de ventiladores de uso hospitalar e quadruplicá-la a partir de Julho. Para além de aumentar a produção, e para responder à procura crescente, a marca anunciou o lançamento do novo ventilador Philips Respironics E30, um dispositivo “versátil e de fácil utilização” para ventilação invasiva e não invasiva, desenhado para produção em grande escala.

Este novo ventilador pode ser utilizado “com total segurança” em situações de acesso limitado a ventiladores concebidos para unidades de cuidados intensivos. “Este mês podemos garantir o aumento da capacidade de produção para as 15.000 unidades por semana”, referiu Frans van Houten, CEO da Royal Philips.

Autorizado pela FDA (Food and Drug Administration) a 8 de Abril para utilização nos Estados Unidos, o Philips Respironics E30 pode ser rapidamente instalado e proporciona aos profissionais de saúde com diferentes níveis de conhecimento, “uma ferramenta que permite tratar e monitorizar os doentes”, refere a marca através de comunicado, destacndo que o novo Respironics E30 “pode ser utilizado em ventilação invasiva e não invasiva e tem a flexibilidade de se adaptar às necessidades dos doentes com Covid-19”.

A Philips está a cooperar com as autoridades sanitárias de outros países para garantir que o dispositivo esteja disponível em todo o mundo. A produção teve início na fábrica detida pela empresa em New Kensington (Pensilvânia) e espera alcançar uma produção de 15.000 unidades por semana no mês de Abril, aumentando este número no terceiro trimestre do ano.