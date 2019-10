Pelo menos 28 mortos e 55 feridos em explosão de uma mesquita no Afeganistão

Pelo menos 28 pessoas morreram e 55 ficaram feridas devido a uma explosão numa mesquita na província de Nangarhar, no leste do Afeganistão, durante o período de oração de hoje, anunciaram as autoridades locais.

“Os números subiram para 28 mortos e 55 feridos, todos fiéis”, disse à agência France Press o porta-voz do governador da província de Nangarhar, Attaullah Khogyani, que inicialmente relatou “cerca de vinte mortos” e 40 feridos.

Khogyani acrescentou que as vítimas incluem crianças que estavam na mesquita e que o número pode ainda aumentar.

“Explosivos que foram colocados dentro da mesquita foram ativados”, informou ainda Khogyani.

O incidente ocorreu por volta das 14 horas locais em Haska Meyna, uma região que faz fronteira com o Paquistão, segundo um porta-voz da polícia de Nangarhar, Mubarez Attal.

Um médico do hospital de Haska Meyna afirmou que cerca de 32 corpos e pelo menos 50 feridos foram transportados para a instalação hospitalar.

“As nossas ambulâncias estão no local do ataque para trazer [outros] feridos”, indicou o médico.

Até agora, o ataque não foi reivindicado, mas os Talibã e o grupo ‘jihadista’ Estado Islâmico (EI) estão activos no leste do Afeganistão, especialmente na província de Nangarhar.

Na quinta-feira, um relatório da Missão de Assistência das Nações Unidas no Afeganistão (UNAMA, na sigla em inglês) afirmou que mais de 2.500 civis foram mortos e mais de 5.600 feridos nos primeiros nove meses deste ano.