Parlamento espanhol autoriza estado de emergência até 23 de Maio

O parlamento espanhol aprovou hoje o prolongamento por mais duas semanas, até 23 de Maio, do estado de emergência, em vigor desde 15 de Março no país, com o objectivo de lutar contra o novo coronavírus.

Numa votação em que a maioria dos membros da assembleia participou a partir de casa, através de meios telemáticos, votaram a favor 178 deputados, contra 75 e abstiveram-se 97, entre eles os da maior formação da oposição, o Partido Popular (direita).

As propostas feitas quinzenalmente de prorrogação do estado de emergência pelo Governo minoritário, formado por uma coligação entre o Partido Socialista Operário Espanhol (PSOE) e o Unidas Podemos (extrema-esquerda), têm vindo sucessivamente a perder apoios, devendo esta ser a última vez que se realiza.