Papa pede misericórdia para os atingidos pela pandemia

O Papa Francisco implorou hoje por “misericórdia para a humanidade atingida” pela pandemia de covid-19, que já matou mais de 19 mil pessoas, numa oração ecuménica para a qual tinha convocado todos os cristãos do mundo.

“Hoje, juntámo-nos, todos os cristãos do mundo, para recitar juntos o Pai Nosso, a oração que Jesus nos ensinou”, disse Francisco, falando em direto por vídeo a partir da sua biblioteca no Palácio Apostólico do Vaticano.

“Fazemo-lo juntos, cristãos de todas as igrejas e comunidades, de todas as idades, idiomas e nações. Rezem pelos doentes e pelas suas famílias, pelos profissionais de saúde e por aqueles que os ajudam, pelas autoridades, pelas forças da ordem e voluntários, e pelos pastores das nossas comunidades”, pediu o Papa antes de recitar a oração de todos os cristãos.

O Papa Francisco também presidirá a uma oração na noite de sexta-feira, no pátio da Basílica de São Pedro, sem a presença de fiéis, e que será seguida por uma bênção excecional “Urbi et Orbi” (à Cidade e ao Mundo).

A Itália é o país com mais vítimas mortais associadas à covid-19, com 6.820 mortos em 69.176 casos registados até terça-feira.