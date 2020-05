Países Baixos iniciam fim do confinamento a 1 de Junho reabrindo espaços de lazer

O Governo holandês anunciou hoje que vai reabrir cinemas, teatros, restaurantes, museus e instituições culturais a partir de 01 de junho, mediante reserva ou compra antecipada.

Em conferência de imprensa, o primeiro-ministro holandês, Mark Rutte, comunicou que, se o contágio continuar sob controlo nas próximas três semanas, “esplanadas restaurantes, cafés, cinemas, teatros e salas de concertos poderão abrir, sob certas condições”, com limite de clientes e uma “entrevista” telefónica ou um formulário na Internet com perguntas sobre possíveis sintomas relacionados com a covid-19.

O número de pessoas em simultâneo num determinado local não poderá exceder as 30, entre visitantes e funcionários, e as esplanadas poderão ter um máximo de 10 clientes.

Os transportes públicos voltarão a funcionar também a 01 de junho, sendo obrigatório o uso de máscara, e as escolas secundárias reabrirão no dia seguinte (creches, jardins de infância a escolas primárias já estão a funcionar).

Após dois meses de confinamento, “está na hora de relaxar todo o tipo de medidas” adotadas para conter a propagação do coronavírus, defendeu o primeiro-ministro holandês, apelando à “sensatez” da população.

No próximo dia 11 de maio, voltarão a abrir cabeleireiros e outras profissões que exigem contacto com clientes (massagistas, estética e óticas, entre outras), ainda que sob marcação prévia e exigindo aos clientes que demonstrem não ter sintomas de covid-19 (mas não será preciso usar máscara).

Segundo os últimos dados do Instituto de Saúde Pública holandês, registaram-se no país 41.319 infetados confirmados, dos quais 5.204 morreram.

