ONU retoma operações de reinstalação de refugiados em países terceiros

As Nações Unidas (ONU) anunciaram ontem que vão ser retomadas as operações de reinstalação de refugiados em países terceiros, suspensas desde março devido à crise da covid-19, afetando cerca de 10.000 refugiados.

As agências da ONU encarregadas dos refugiados e das migrações anunciaram em conjunto a “retoma das partidas para reinstalação” para os refugiados cuja saída para países terceiros já foi aprovada.

Segundo o comunicado, a reinstalação “continua a ser uma tábua de salvação para muitos refugiados” e o Alto Comissariado das Nações Unidas para os Refugiados (ACNUR), como a Organização Internacional para as Migrações (OIM) esperam “continuar a trabalhar com os parceiros nos países anfitriões para retomar esses programas com segurança”.

Segundo o relatório sobre a situação dos refugiados e pessoas deslocadas no mundo, publicado hoje pela ACNUR, o número de pessoas reinstaladas em países terceiros em 2019 foi de 107.800.

Na década passada, os Estados Unidos acolheram 576.000 refugiados desse tipo (mais da metade), o Canadá 210.000, a Europa 144.000 e a Austrália 114.000.

O Alto Comissário da ONU para os Refugiados, Filippo Grandi, assinalou esta semana que os Estados Unidos reduziram nos últimos anos o número de beneficiários destes programas de reinstalação no seu território, tornando o Canadá o país do mundo que recebe mais refugiados desse tipo.