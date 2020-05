Um documento recente de peritos da Organização das Nações Unidas (ONU), encarregados do controlo do embargo de armas decretado em 2011 para a Líbia, confirmou a presença de mercenários do grupo russo Wagner no país.

O conteúdo do documento foi confirmado na quarta-feira por diplomatas.

A participação dos mercenários em combates em benefício do homem forte do leste líbio, o marechal Khalifa Haftar, tem sido recheada de tensão com o comando, adiantaram aqueles peritos no documento entregue ao Conselho de Segurança em 24 de abril.

O documento é uma atualização do seu último relatório anual, de dezembro, que, apesar de já aludir à presença de grupos armados estrangeiros no conflito, não mencionava mercenários russos.

“O grupo de peritos identificou a presença de militares privados da ChVK Wagner, na Líbia, desde outubro de 2018”, indicou-se no documento, estimando o seu número entre “800 a 1.200”.

Estas informações foram avançadas por diplomatas que já tiveram acesso ao relatório, que ainda não foi tornado público.

Esta foi a primeira vez que a ONU confirmou a presença dos mercenários russos da Wagner na Líbia, um grupo reputado próximo do presidente russo, Vladimir Putin.

Em 2019, os meios norte-americanos New York Times e Washington Post tinham revelado o seu envolvimento nos combates, com o primeiro a estimar os seus efetivos em 200 e o segundo em vários milhares.

Moscovo sempre desmentiu qualquer implicação na presença de mercenários russos na Líbia.

Os membros do grupo “Wagner fornecem um apoio técnico para a reparação de veículos militares, participam em combates e operações de influência”, segundo os peritos da ONU.

Têm também ajudado as forças de Haftar no domínio “da artilharia, do controlo aéreo, fornecido uma perícia em contramedidas eletrónicas e destacado atiradores de elite”, especificaram.

“O seu envolvimento funcionou como um multiplicador da força” das tropas de Haftar, mencionaram ainda.

Desde abril de 2019, Haftar, apoiado pelos Emirados Árabes Unidos e o Egito, procura conquistar Tripoli.

A sua ofensiva sofreu importantes revezes desde o início do ano e da implicação da Turquia ao lado do seu adversário, o Governo de União Nacional, baseado na capital líbia e reconhecido pela comunidade internacional.