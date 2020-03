OMS pede à Indonésia que declare estado de emergência

A Organização Mundial da Saúde (OMS) apelou ao Presidente indonésio, Joko Widodo, para que declare o estado de emergência no país e alargar os mecanismos de resposta de emergência para conter o surto de Covid-19.

Na edição ‘online’, o diário Jakarta Post noticiou que o pedido foi feito numa carta enviada a Widodo pelo diretor-geral da OMS, Tedros Adhanom Ghebreyesus.

Na carta, o responsável disse que a organização notou “casos não detetados ou sub-detectados nas fases iniciais do surto [que] resultam em aumentos significativos de casos e mortes em alguns países”.

A OMS recomendou, por isso, várias ações a serem tomadas para reduzir a transmissão e impedir a disseminação do coronavírus, incluindo “alargar os mecanismos de resposta a emergências, incluindo uma declaração de emergência nacional”.

Ghebreyesus defendeu que a Indonésia deve intensificar a busca de casos, o rastreamento de contactos, a monitorização, a quarentena de contactos e o isolamento de casos.

“Ficaria agradecido se a República da Indonésia pudesse fornecer à OMS informações detalhadas sobre a abordagem de vigilância e testes, identificação e rastreio de contactos da Covid-19 e quaisquer dados”, escreveu.

O assunto foi depois abordado num telefonema entre Ghebreyesus e Joko Widodo.

O porta-voz presidencial Fadjroel Rachman disse que o Governo indonésio tem vindo a tomar várias medidas recomendadas pela OMS.

“O Governo aumentou os esforços na gestão da Covid-19, emitindo um decreto presidencial que determina a formação de um grupo de gestão acelerada de Covid-19, bem como o decreto do ministro da Saúde sobre protocolos para o governo central e administrações regionais”, explicou.

A Indonésia tem registados até ao momento um total de 117 casos e cinco mortes.

O novo coronavírus responsável pela pandemia de Covid-19 foi detetado em dezembro, na China, e já provocou mais de 6.500 mortos em todo o mundo.

O número de infetados ronda as 170 mil pessoas, com casos registados em pelo menos 148 países e territórios, incluindo Portugal, que tem 245 casos confirmados. Do total de infetados, mais de 77 mil recuperaram.