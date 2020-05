Número diário de novos casos sobe na Bélgica para 356

A Bélgica registou nas últimas 24 horas 356 novos casos de covid-19, mais 49 casos do que na quinta-feira, o segundo aumento consecutivo, segundo dados oficiais hoje divulgados.

De acordo com o boletim epidemiológico hoje divulgado, nas últimas 24 horas foram registados 356 novos casos de infeção pelo coronavírus SARS-CoV-2, o que eleva para 54.644 o total de contaminações registadas desde o início da pandemia na Bélgica.

Nas últimas 24 horas, registaram-se na Bélgica 56 novas mortes por covid-19, menos quatro do que as 60 de quinta-feira, com o país a totalizar agora 8.959 óbitos devido à pandemia.

Segundo os dados de hoje, nas últimas 24 horas foram hospitalizadas 67 pessoas (81 na quinta-feira), num total de 16.540, e 190 tiveram alta (173 na véspera), o que perfaz 14.301 recuperadas.

Também nas últimas 24 horas, foram realizados 21.686 testes em laboratório, o que totaliza 645.314 desde o início de março.

A nível global, segundo um balanço da agência de notícias AFP, a pandemia de covid-19 já provocou mais de 302 mil mortos e infetou quase 4,4 milhões de pessoas em 196 países e territórios.

Mais de 1,5 milhões de doentes foram considerados curados.