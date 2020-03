Número de mortes em Itália aumenta 602 em 24 horas e país atinge as 6.077

A Itália registou mais 602 mortes pela doença covid-19 nas últimas 24 horas, elevando o número total de vítimas mortais naquele país para 6.077, segundo os dados divulgados hoje pela Proteção Civil italiana.

Os dados indicam, contudo, que o número de óbitos num só dia foi menor pelo segundo dia consecutivo.

O número de casos positivos ativos de infeção com o novo coronavírus aumentou e atinge, neste momento, os 50.418, mais 4.289 casos face a domingo.

Desde o início desta crise naquele país, há cerca de um mês, as autoridades italianas contabilizaram um número total de 63.927 pessoas infetadas.

As pessoas curadas da doença Covid-19 em Itália totalizam neste momento 7.423.

A região da Lombardia (norte de Itália) continua a ser a mais afetada, com 18.910 casos de infetados, seguida por Emilia-Romagna (também no norte), com 7.220 casos positivos diagnosticados, de acordo com os mesmos dados.

O novo coronavírus, responsável pela pandemia da covid-19, já infetou mais de 341 mil pessoas em todo o mundo, das quais mais de 15.100 morreram.

Depois de surgir na China, em dezembro, o surto espalhou-se por todo o mundo, o que levou a Organização Mundial da Saúde (OMS) a declarar uma situação de pandemia, cujo epicentro é atualmente a Europa.

Em Portugal, há 23 mortes e 2.060 infeções confirmadas, segundo o balanço feito hoje pela Direção-Geral da Saúde.