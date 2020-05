Novos casos recuam para 212 e risco de transmissão diminui na Bélgica

A Bélgica registou nas últimas 24 horas um recuo do número de novos casos de covid-19, para 212, uma subida nas mortes, para 42, havendo ainda um menor risco de transmissão, segundo dados oficiais hoje divulgados.

Segundo o boletim epidemiológico de hoje, o risco de transmissão (fator R ou número médio de contágios causados por cada pessoa infetada) foi de 0,73 entre 22 e 28 de maio, tendo recuado face ao de 0,86 reportado entre 14 e 20 de maio.

A Bélgica está em desconfinamento faseado desde dia 04.

Nas últimas 24 horas, foram reportadas 212 novas contaminações pelo coronavírus SARS-CoV-2, menos 45 do que na quinta-feira, para um total de 58.061 desde o início da pandemia, em fevereiro.

O número de mortes foi de 42 (face às 31 reportadas na quinta-feira), totalizando o país 9.430 óbitos confirmados ou possíveis em resultado da covid-19.

Nas últimas 24 horas deram entrada no hospital do país 27 pessoas (17.203 no total) e tiveram alta 109 (15.682 desde 15 de março, quando começaram a ser recolhidos os dados em todas as unidades de saúde).

Entre o início de março e quinta-feira, foram realizados 505.760 testes laboratoriais na Bélgica.

A nível global, segundo um balanço da agência de notícias AFP, a pandemia de covid-19 já provocou mais de 357 mil mortos e infetou mais de 5,7 milhões de pessoas em 196 países e territórios.

Mais de 2,2 milhões de doentes foram considerados curados.