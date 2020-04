NIVEA vai doar 5 milhões de produtos para cuidado da pele dos profissionais de saúde de todo o mundo

A Beiersdorf AG, fabricante da marca NIVEA, anunciou um programa de financiamento internacional para apoiar as comunidades na luta contra a pandemia da Covid-19.

“Este programa visa ajudar a lidar com as consequências desta crise, especialmente em zonas identificadas como os epicentros da doença, assim como em regiões com fracos sistemas de saúde”, explica o grupo em comunicado de imprensa.

De destacar, entre as medidas imediatas tomadas pela Beiersdorf, a doação de 5 milhões de produtos NIVEA para cuidado da pele dos profissionais de saúde de todo o mundo, bem como de 1 milhão de litros de desinfectante para clínicas e hospitais, equipas médicas e de enfermagem e outros serviços públicos.

Em Portugal, a equipa Beiersdorf está em contacto com as entidades competentes para, com o apoio do seu parceiro logístico Luís Simões, fazer chegar aos focos de maior necessidade o maior número possível de produtos NIVEA.

De acordo com Stefan De Loecker, director executivo da Beiersdorf: “a empresa tem focado a sua contribuição nos grupos particularmente vulneráveis da sociedade, apoiando-os e ajudando-os a protegerem-se”. “Chamámos ao nosso programa ‘Care Beyond Skin’ [Cuidado Além da Pele], que expressa o nosso compromisso em ir além da nossa principal actividade – cuidar da pele – para maximizar a nossa contibuição”, sublinha o representante da marca.