MSC Cruzeiros foca-se no futuro e reconfirma programação para Verão 2021

MSC Cruzeiros anunciou hoje um novo prolongamento da suspensão temporária das operações de toda a sua frota até ao dia 31 de Julho de 2020. No entanto, diz estar focada no futuro e reconfirma a programação para o Verão de 2021.

“Os viajantes com cruzeiros cancelados receberão um Crédito para um Futuro Cruzeiro (FCC), onde terão a oportunidade de transferir o valor total pago pelo cruzeiro cancelado para um cruzeiro futuro à sua escolha - em qualquer navio, com qualquer itinerário - até ao final de 2021. Os hóspedes terão a possibilidade de resgatar o voucher junto do seu agente de viagens a partir de 21 de Junho e reagendar o seu cruzeiro para quando lhes for possível”, explica em comunicado.

Por outro lado, “todos os hóspedes que têm actualmente reservas com a MSC Cruzeiros entre 1 de Agosto e 31 de Outubro de 2020, as suas reservas serão agora também incluídas na extensão no Programa Cruzeiros Flexíveis da companhia, que permite aos viajantes que já reservaram um cruzeiro através de uma agência de viagens, remarcarem o seu cruzeiro sem custos até 48 horas antes da partida para passageiros em tarifa “só cruzeiro” e até 120 horas antes da partida para passageiros em tarifa “cruzeiro+voo”, para uma futura data de partida até 31 de Dezembro de 2021”.

Gianni Onorato, CEO, da MSC Cruises, afirma: “Embora hoje tenhamos tomado a difícil decisão de prolongar ainda mais a suspensão das operações de todos os nossos navios, é importante também olharmos para a frente, pois sabemos que os nossos clientes estão a sonhar com viagens e querem planear as suas férias para o próximo ano. Por esse motivo, confirmamos também a nossa programação completa para o Verão 2021”.

“A curto-prazo,” acrescentou Gianni Onorato “os nossos navios vão recomeçar a navegar apenas quando for o momento certo, por fases e por regiões, e seguindo as directrizes das autoridades nacionais e internacionais de saúde e outras autoridades reguladoras relevantes e com o apoio de um novo protocolo operacional especialmente focado na higiene, saúde e segurança, que anunciaremos em breve. Desta forma, gradualmente, todos os nossos navios regressarão ao mar entre essa altura e o início da nossa temporada de Verão 2021.”