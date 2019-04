Mercado brasileiro de produtos orgânicos faturou 900 milhões de euros em 2018

O mercado brasileiro de produtos orgânicos faturou 4.000 milhões de reais (900 milhões de euros) em 2018, um resultado 20% superior face ao ano anterior, foi hoje anunciado.

Os dados são do Conselho Brasileiro da Produção Orgânica e Sustentável (Organis), que reúne cerca de 60 empresas do setor, e afirma que verduras, legumes e frutas são os alimentos mais consumidos no país.

Em menos de uma década, o número de produtores orgânicos registados no Brasil triplicou, segundo um levantamento levado a cabo pelo Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento.

“Em 2012, havia no país quase 5,9 mil produtores registados e, em março de 2019, já se registaram mais de 17,7 mil, num crescimento de 200%”, refere aquele ministério, na sua página na Internet.

O Brasil é apontado pela Federação Internacional de Movimentos da Agricultura Orgânica (Ifoam) como líder do mercado de produtos orgânicos da América Latina. Contudo, tendo em consideração a extensão de terra destinada à agricultura orgânica, o país fica em terceiro lugar na região, depois da Argentina e do Uruguai, e em 12.º no mundo.

Quanto ao perfil do consumidor deste tipo de produtos, a escolha dos brasileiros pelos orgânicos é justificada, em primeiro lugar, por questões de saúde, nomeadamente por pessoas com 55 anos ou mais.

O sul e o centro oeste do Brasil foram as regiões apontadas pela Organis como maiores consumidoras de produtos orgânicos no país, enquanto a zona sudeste apresentou o menor percentual de consumo, com 10%.

Mais de 60% dos consumidores compram os produtos orgânicos em supermercados, 26% preferem adquirir dm feiras, 4% procuram em lojas de produtos naturais e 3% compram diretamente ao produtor rural.

Cerca de 40% dos brasileiros apontaram que os preços representam a principal barreira para o baixo acesso a produtos orgânicos e 84% manifestaram intenção de aumentar o consumo desses produtos.

O Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento anunciou que, em parceria com outros ministérios, está a preparar atividades de fomento à produção de orgânicos, como a realização da 15.ª edição da Semana Nacional dos Orgânicos, no final do mês de maio.