Mais uma morte em Jersey e 126 casos positivos de Covid-19

Uma pessoa com mais de 60 anos é a terceira vítima mortal da Covid-19 em Jersey.

A informação é avançada pelo governo de Jersey, que adianta que o paciente apresentava outros problemas de saúde. O executivo regional garante ainda que os seus familiares já foram informados e estão a ser apoiados.

“Os serviços de saúde de Jersey não divulgarão mais informações para proteger a privacidade do falecido e da sua família”, acrescentou o Ministro da Saúde, Richard Renoir.

Na ilha de Jersey, 126 pessoas foram oficialmente diagnosticadas com coronavírus.

O governo alerta para que todos que fiquem em casa para ajudar a mitigar a propagação do vírus e impedir que mais vidas sejam perdidas.

Nesta Ilha do Canal, cinco vezes menor do que Madeira, vivem cerca de 18 mil emigrantes madeirenses, que estão apreensivos com o aumento de casos nos últimos dias.