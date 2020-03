Mais de 460 mortos e 4.500 infectados em Espanha nas últimas 24 horas

Espanha registou nas últimas 24 horas 462 mortos com o novo coronavírus e um aumento de 4.517 no número de infectados, de acordo com a actualização diária feita pelas autoridades de saúde do país.

Segundo os números do Ministério da Saúde espanhol, desde o início da pandemia, o país teve um total de 33.089 casos da pandemia da covid-19, dos quais 2.182 morreram e 3.355 já tiveram alta e são considerados como curados.

A região mais atingida pela covid-19 é a de Madrid, com 10.575 infectados e 1.263 mortos, seguida pela da Catalunha (5.925 e 245), a do País Basco (2.421 e 120) e a de Castela-Mancha (2.078 e 145).

Na totalidade do país, há 2.355 pessoas em unidades de cuidados intensivos, mais 570 do que no domingo.

Entre as comunidades autónomas que fazem fronteira com Portugal, a da Galiza teve até agora 1.208 casos e 18 mortos, a de Castela e Leão 2.055 e 102, respectivamente, a Estremadura 493 e 18, e a Andaluzia 1.961 e 58.

Nas últimas horas, aquele que será o maior hospital improvisado de Espanha, com capacidade para receber até 5.500 pessoas, começou a receber os primeiros doentes nos pavilhões da Feira Internacional de Madrid, a região mais atingida pelo novo coronavírus.

O Governo da Comunidade de Madrid, em colaboração com o Ministério da Saúde e a Unidade de Emergência Militar espanhola, está a transformar radicalmente os pavilhões do conhecido centro de exposições inspirado na ‘Arca de Noé’ da cidade chinesa de Wuhan, epicentro mundial da pandemia.

Um milhar de espanhóis repatriados durante o fim-de-semana

Mais de um milhar de espanhóis que estavam em diferentes partes do mundo devido às restrições de viagem impostas pela luta contra o novo coronavírus conseguiram regressar a Espanha este fim de semana, revelou hoje a ministra dos Negócios Estrangeiros de Espanha, Arancha González Laya.

A diplomacia espanhola, que está a coordenar estas viagens, tem prevista ao longo da semana que começa hoje a chegada de vários voos organizados em coordenação com companhias aéreas e outros países europeus, disse Gonzalez Laya em mensagem nas redes sociais.

Segundo números revelados, durante o último fim de semana regressaram em voos organizados pelo Ministério dos Negócios Estrangeiros 120 espanhóis que estavam em Cabo Verde, 22 da Tunísia, 41 de Atenas, 270 da Argentina e 357 do Equador.

Houve também voos de regresso das Filipinas, Gâmbia e Denpasar (Índia), todos voos comerciais coordenados pelo Ministério dos Negócios Estrangeiros, que se encarrega de negociar as autorizações de saída dos países já encerrados e, noutros casos, de agrupar os passageiros num aeroporto internacional a partir do qual possam regressar.

González Laya voltou a pedir hoje “paciência, calma e responsabilidade” àqueles que ainda estão espalhados pelo mundo: “Não se preocupem, acalmem-se, estamos a organizar o vosso regresso”, disse.

O Governo espanhol decidiu prolongar por mais 15 dias, a partir do próximo sábado, 28 de Março, o actual “estado de emergência” decretado em 14 de Março último que inclui medidas como a proibição de todos os cidadãos de andarem na rua, a não ser que seja para irem trabalhar, comprar comida ou à farmácia.

Numa mensagem televisiva ao país no sábado à noite, o primeiro-ministro espanhol fez o balanço de uma semana com as medidas excepcionais em vigor, alertando os espanhóis para o aumento das mortes nos próximos dias, mas defendendo que “mais cedo do que tarde” o país iria vencer a covid-19.

O novo coronavírus, responsável pela pandemia da covid-19, já infectou mais de 324 mil pessoas em todo o mundo, das quais mais de 14.300 morreram.

Depois de surgir na China, em Dezembro de 2019, o surto espalhou-se por todo o mundo, o que levou a Organização Mundial da Saúde (OMS) a declarar uma situação de pandemia.