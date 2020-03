Mais 655 mortos em 24 horas em Espanha

Espanha registou, nas últimas 24 horas, 655 mortos com o novo coronavírus, elevando o balanço total para mais de 4.089 vítimas mortais, de acordo com a atualização diária feita pelas autoridades de saúde do país.

Os números revelam ainda um aumento de 8.578 no número de infetados.

Desde o início da pandemia, o país teve um total de 56.188 casos de covid-19, dos quais 4.089 morreram e 7.015 tiveram alta e são considerados como curados.

Na totalidade do país há 3.679 pessoas em unidades de cuidados intensivos, 16,2% mais do que no dia anterior.