Madrid começa a encerrar morgues abertas provisoriamente

A diminuição nos últimos dias do número de mortos na região de Madrid provocados pelo coronavírus levou hoje ao encerramento da morgue instalada no Palácio do Gelo de Majadahonda (oeste da capital), a terceira que tinha sido aberta.

A presidente da Comunidade de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, explicou que, tendo em conta a diminuição do número de mortos na região, foi decidido encerrar o local de 1.800 metros quadrados que tinha sido criado em 04 de abril.

As três instalações que foram utilizadas excecionalmente como morgues receberam, até hoje, um total de 1.785 mortos: Palácio de Gelo de Madrid (1.145); Palácio de Gelo de Majadahonda (162); e o edifício do Instituto de Medicina Legal da Cidade da Justiça (478).

Madrid é a região espanhola que tem mais casos positivos (48.048) e mortos (6.568) com a covid-19, num total nacional de 172.541 e 18.056, respetivamente.

As autoridades sanitárias acreditam que o pico da pandemia já foi ultrapassado, mas o “estado de emergência”, com medidas muito estritas de confinamento social, vai continuar nas próximas semanas.

O novo coronavírus, responsável pela pandemia da covid-19, já provocou mais de 120 mil mortos e infetou mais de 1,9 milhões de pessoas em 193 países e territórios.

Os Estados Unidos são o país que regista o maior número de mortes, contabilizando 23.649 até hoje, e aquele que tem mais infetados, com 582 mil casos confirmados.

O continente europeu, com mais de 973 mil infetados e mais de 81 mil mortos, é o que regista o maior número de casos, e a Itália é o segundo país do mundo com mais vítimas mortais, contando 20.465 óbitos e mais de 159 mil casos confirmados.