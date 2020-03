Macau anuncia dois novos casos e eleva total para 33

As autoridades de Macau anunciaram hoje mais dois casos de contágio da covid-19, elevando o número de infetados para 33 desde o início do surto do novo coronavírus.

Os dois casos são relativos a um homem de 31 anos e uma mulher de 37 anos, trabalhadores não residentes filipinos, informou em comunicado o Centro de Coordenação de Contingência do Novo Tipo de Coronavírus.

No dia 17 de março, “os dois apanharam o voo CX930 (Assento 49D e 49E) da Cathay Pacific Airways com a partida das Filipinas (Manila)” para Hong Kong, lê-se no comunicado.

Os dois foram, de seguida, transportados da antiga colónia britânica para Macau através do serviço de transporte institucionalizado pelas autoridades do território.

“De acordo com as medidas em vigor naquele momento, foram encaminhados para isolamento domiciliário por um período de 14 dias pelos inspetores dos Serviços de Saúde no posto fronteiriço”, apontaram as autoridades, acrescentado que nenhum dos dois apresentava quaisquer sintomas.

“Durante o isolamento domiciliário, estes doentes não trabalharam nem saíram usando um quarto independente para isolamento, não tiveram contacto com outras pessoas”, informou o Centro de Coordenação de Contingência do Novo Tipo de Coronavírus.

Hoje, os testes aos dois filipinos deram positivo para a pneumonia causada pelo novo tipo de coronavírus.

Após Macau ter estado 40 dias sem identificar qualquer infeção, nos últimos 11 dias foram identificados 23 novos casos, todos importados.

Em fevereiro, Macau registou uma primeira vaga de 10 casos da covid-19, já todos com alta hospitalar. Após a deteção de novos casos, as autoridades reforçaram as medidas de controlo e restrições fronteiriças, assim como a obrigatoriedade de quarentena de 14 dias imposta a praticamente todos aqueles que entrem no território.