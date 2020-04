Em Los Angeles, o condado mais afetado pela covid-19 na Califórnia, Estados Unidos, as autoridades de saúde estão a pedir aos residentes que evitem ir às compras nos próximos dias, designando uma semana para ficarem em casa.

Virag Vida, apresentadora e repórter de entretenimento, disse à Lusa que vai cumprir a recomendação das autoridades, depois de se ter abastecido de bens essenciais em preparação para uma Páscoa em casa.

“Tentei comprar tudo para não precisar de ir a lojas esta semana”, afirmou a apresentadora, que tem uma filha de quase quatro anos e vive em Venice, perto da praia. “Tentamos minimizar as nossas necessidades”, acrescentou, explicando que foi ao supermercado à noite, quando estava praticamente vazio.

Os supermercados em Los Angeles, uma das primeiras cidades dos Estados Unidos a implementar medidas restritivas em março, estão a funcionar com horário reduzido e limitam o número de pessoas dentro das instalações a cada momento.

Esta quarta-feira, o condado registou 29 mortes por covid-19, o maior número de fatalidades num só dia desde o início da pandemia, elevando o total para 200 mortos. O número de infeções confirmadas em Los Angeles é agora de 7.573, com mais de 1.100 identificadas em apenas dois dias.

O crescimento rápido do número de infetados, apesar das restrições ordenadas desde 19 de março, levou a diretora do departamento de saúde pública do condado de Los Angeles, Barbara Ferrer, a pedir aos residentes que fiquem em casa esta semana. “Se têm bens suficientes em casa, esta é a semana em que devem evitar ir às compras de todo”, afirmou em conferência de imprensa, referindo que a covid-19 não pode ser subestimada.

O novo coronavírus, disse, “não conhece fronteiras, infeta pessoas de todas as idades, e pode causar sintomas significativos e morte, em particular entre as pessoas idosas ou que têm complicações de saúde”. O departamento considera que esta é uma altura de alto risco, estimando que há um grande número de residentes infetados assintomáticos ou pré-sintomáticos a circulam no condado de Los Angeles.

Apesar das novas orientações para cobrir a cara, muitos residentes que saem de casa ainda não usam máscara e nos supermercados e armazéns só agora todos os empregados começaram a usar equipamentos de proteção individual.

“Tenho estado em casa e vou continuar a fazê-lo. Não preciso de ir ao supermercado ou a outra loja esta semana”, disse à Lusa o realizador independente Gene Blalock, fundador dos estúdios Seraph Films em Los Angeles. “Normalmente vou dar uma volta à noite para fazer algum exercício, costuma ser bem tarde e sem ninguém na rua”, contou.

“E a única coisa que podemos fazer agora”, disse realizador disse o realizador, referindo-se ao isolamento social, sublinhando: “se as pessoas não seguirem as recomendações, isso só vai prolongar a quarentena”.

Jean-Luc Valentin, que trocou Nova Iorque por Los Angeles há alguns anos, também contou à Lusa que pretende cumprir as orientações para ficar em casa. “Posso sacrificar um pacote de ‘Donettes’ durante uma semana”, considerou.

Mesmo com todos os cuidados, a ida às compras gera ansiedade. “Apercebi-me que comprei queijo mas esqueci-me de desinfetar o pacote e cortei-o com a mesma faca que usei para fatiar”, contou Virag Vida. “Depois sonhei a noite toda com o vírus”.

A Califórnia registava esta quarta-feira 19.063 infetados por covid-19 e 507 mortos, de acordo com os dados compilados pelo LA Times. Los Angeles, o condado mais afetado, está a duplicar o número de infeções a cada 6,8 dias.

Nos Estados Unidos, a pandemia covid-19 já infetou mais de 429 mil pessoas e provocou mais de 14.800 mortos.