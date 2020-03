Londres desaconselha todas as viagens ao estrangeiro durante um mês

O Ministério dos Negócios Estrangeiros (MNE) britânico desaconselhou hoje “todas as viagens não essenciais em todo o mundo”, inicialmente por um período de 30 dias, devido à crise causada pelo coronavírus Covid-19.

Numa atualização aos conselhos de viagens ao estrangeiro, o MNE disse que “a pandemia do Covid-19 levou a um encerramento de fronteiras internacionais sem precedentes e outras restrições. Todos os países podem restringir viagens sem aviso prévio”.

O conselho reflete as restrições à entrada de cidadãos estrangeiros implementadas por diferentes países, mesmo em países onde não foram ainda registados casos de infeção com o coronavírus.

“Os britânicos que decidam que ainda precisam de viajar para o exterior devem estar cientes dos riscos crescentes de fazê-lo. Isso inclui o risco de que não conseguirem regressar a casa, se forem impostas restrições de viagem”, refere um comunicado.

Porém, o MNE não proíbe essas viagens, nem está a aconselhar o regresso imediato de britânicos atualmente no estrangeiro, embora alerte para o potencial cancelamento de voos ou impostas novas restrições de viagem.

O coronavírus responsável pela pandemia da Covid-19 infetou mais de 180 mil pessoas, das quais mais de 7.000 morreram e mais de 75 mil recuperaram.

No Reino Unido, o balanço mais recente dava conta de 1.543 casos positivos entre 44.105 pessoas testadas ao coronavírus Covid-19 no Reino Unido, das quais 55 morreram e 52 recuperaram.

O surto começou na China, em dezembro, e espalhou-se por mais de 145 países e territórios, o que levou a Organização Mundial da Saúde (OMS) a declarar uma situação de pandemia.

Depois da China, que regista a maioria dos casos, a Europa tornou-se o epicentro da pandemia, com mais 67 mil infetados e pelo menos 2.684 mortos.

A Itália com 2.158 mortos registados até segunda-feira (em 27.980 casos), a Espanha com 491 mortos (11.191 casos) e a França com 148 mortos (6.663 casos) são os países mais afetados na Europa.

Face ao avanço da pandemia, vários países adotaram medidas excecionais, incluindo o regime de quarentena e o encerramento de fronteiras.