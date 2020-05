O Governo do Kuwait determinou o recolher obrigatório no país a partir de domingo devido a uma aceleração no aumento da taxa de casos positivos de covid-19, com outros países da região a registarem também um crescimento de infeções.

O porta-voz do Governo do Kuwait, Tareq al-Mizrem, disse durante uma conferência de imprensa que o executivo decidiu estabelecer um recolher obrigatório completo no país a partir de domingo e por um período de 20 dias.

A decisão foi tomada depois de o Ministério da Saúde do Kuwait registar 641 novos casos e três mortes nas últimas horas, elevando o número total de infetados pela covid-19 para 7.208 e os óbitos para 47.

O número de novos casos representa um aumento de 230% em relação aos 278 casos registados na quinta-feira.

Outro país que experimentou uma aceleração no número de novos casos registados é o Egito. Hoje, o Ministério da Saúde do país registou 495 novos casos, sendo o maior número de infetados desde que se detetou o primeiro caso, em 14 de fevereiro.

Com os números de hoje, o número total de infetados pelo novo coronavírus no Egito sobe para 8.476 e um total de 503 óbitos.

Os Emirados Árabes também registaram hoje 553 novos casos positivos para a covid-19, um pouco acima dos 502 de quinta-feira, elevando o total para 16.793 (174 mortes).

O Catar apresentou 1.311 casos hoje (918 na quinta-feira), elevando o total para 17.819 e 12 mortes, segundo o Ministério da Saúde do país.

O país com o maior número de casos de covid-19 na região continua a ser a Arábia Saudita, que registou 1.701 novos casos hoje, 92 menos que no dia anterior, atingindo um total de 35.432 infetados e 229 mortes.

Alguns países da região, no entanto, começaram a relaxar as medidas para recuperar parte da atividade económica após semanas de paralisia.

A nível global, segundo um balanço da agência de notícias AFP, a pandemia de covid-19 já provocou cerca de 271 mil mortos e infetou quase 3,8 milhões de pessoas em 195 países e territórios.

Mais de 1,2 milhões de doentes foram considerados curados.

A doença é transmitida por um novo coronavírus detetado no final de dezembro, em Wuhan, uma cidade do centro da China.