O governo de Jersey acaba de confirmar que existem 5 casos do coronavirus e alertam a população para prevenção. As autoridades de saúde de Jersey realizaram 220 testes, nos quais 5 deram positivo e 225 deram negativo.

A ilha Jersey é cinco vezes menor do que ilha da Madeira e residem cerca de 20 mil madeirenses.

O governo de Jersey pondera o fecho do aeroporto, no entanto, todos os passageiros que chegam a ilha de Jersey estão sujeitos a um controle por causa do vírus Covid-19.