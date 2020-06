Jackpot de 28 milhões de euros no próximo sorteio do Euromilhões

Não houve vencedores no sorteio desta terça-feira do concurso 048/2020 do Euromilhões, pelo que na próxima sexta-feira estará em jogo um prémio de 28 milhões de euros.

Refira-se que o segundo prémio foi atribuído a dois apostadores, um deles em Portugal, e que irºão receber, cada um, um valor de 228.917,47 euros. Com o terceiro prémio foram quatro os premiados, sendo um apostador em Portugal, com o prémio monetário a ser de 26.750,89 euros para cada contemplado.

Recorde-se que a chave vencedora do Euromilhões de hoje é constituída pelos números 4, 9, 11, 17 e 39 e pelas estrelas 2 e 10.