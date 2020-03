Itália ultrapassa 4.000 mortos

Itália ultrapassou hoje os 4.000 mortos devido à pandemia de coronavírus, com a morte, nas últimas 24 horas, de mais 627 pessoas, anunciou hoje a Protecção Civil italiana.

A região de Milão, a Lombardia (norte), continua a ser a que regista mais mortes, com 381 de quinta-feira para hoje, totalizando 2.549 casos mortais.

O director da Protecção Civil italiana, Angelo Borrelli, anunciou hoje que o número total de infeções ascende a 47.021, mais 5.986 que na quinta-feira, um novo recorde.

Ao todo, 4.032 pessoas infectadas morreram.

Segundo as autoridades, a maioria dos mortos eram pessoas com problemas de saúde anteriores à infeção, como doenças cardíacas ou diabetes.

Itália, com 60 milhões de habitantes, regista um terço do total de mortes no mundo provocadas pelo novo coronavírus. Só nos últimos três dias morreram mais de 1.500 pessoas no país.

Com 4.032 mortos, Itália regista 66 mortes por milhão de habitantes, uma proporção que se eleva a 250 na Lombardia.

O novo coronavírus, responsável pela pandemia de covid-19, infectou mais de 265 mil pessoas em todo o mundo, das quais mais de 11.100 morreram.