As autoridades do Irão anunciaram hoje 149 novas mortes devido ao Covid-19, o que faz subir para 1.433 o balanço oficial de mortos no Irão, um dos países mais afetados pelo novo coronavírus.

Segundo o vice-ministro da Saúde, Aliréza Raïssio, 1.237 novos casos foram confirmados nas últimas 24 horas.

No total, 19.644 pessoas contraíram o vírus desde que as autoridades anunciaram a presença da doença no país, a 19 de fevereiro.