Índia com quase 10 mil novos casos na véspera de reabrir espaços públicos

A Índia registou 9.971 novos casos de covid-19 nas últimas 24 horas, um novo recorde diário, após 10 semanas de confinamento e na véspera de o país reabrir centros comerciais, hotéis e espaços religiosos.

Neste momento, a Índia é o quinto país mais atingido pela pandemia, tendo superado a Espanha, ao contabilizar 246.628 casos confirmados e 6.929 mortes afectas à covid-19.

Nova Deli, Mumbai e Ahmedabad estão entre as cidades do país mais atingidas pela pandemia. Seis dos 28 estados da Índia representam 73% do total de casos.

A Índia já abriu de forma parcial os comboios e voos domésticos e permitiu a reabertura de lojas e fábricas. As empresas de venda on-line começaram a entregar mercadorias, incluindo as consideradas não essenciais, para locais fora das zonas de contenção.

A pandemia de covid-19 já provocou mais de 397 mil mortos e infectou mais de 6,8 milhões de pessoas em 196 países e territórios, segundo o balanço feito pela agência francesa AFP.

Em Portugal, morreram 1.474 pessoas das 34.351 confirmadas como infectadas, e há 20.807 casos recuperados, de acordo com o boletim mais recente da Direcção-Geral da Saúde, divulgado no sábado.

A doença é transmitida por um novo coronavírus detectado no final de Dezembro, em Wuhan, uma cidade do centro da China.