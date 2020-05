Um incêndio, precedido por várias explosões, paralisou quinta-feira o Sistema TUY II, que abastece de água a cidade de Caracas, agravando o deficiente sistema de bombagem que, nos últimos meses, tem motivado protestos na capital.

O incêndio, que as autoridades atribuem a sabotagem, ocorreu na estação de bombagem N.º 20 em Taguasita, Santa Lucía del Tuy, no estado venezuelano de Miranda (60 quilómetros a sul de Caracas) e destruiu parcialmente a sala de interruptores.

Segundo o engenheiro Carlos Madrid, coordenador da empresa estatal Hidrocapital, as explosões e o incêndio ocorreram quando um operador realizava manobras de arranque do grupo quatro do sistema hidráulico.

“A rede eléctrica gerou uma série de estalidos, provocando um incêndio na sala de comutação”, explicou ao diário Últimas Notícias, identificado como próximo do regime.

Na televisão estatal, o ministro do Interior e Justiça venezuelano, Nestor Reverol, explicou que se tratou de “um ato de sabotagem contra o Sistema Hídrico” do país.

“Provocaram, de maneira intencional, uma explosão nos painéis de controlo que afectou as 50% das células de alimentação eléctrica”, disse.

Segundo o ministro, oficiais do Corpo de Investigações Científicas, Penais e Criminalísticas (CICPC) e do Serviço Bolivariano de Inteligência Nacional (SEBIN, serviços de informação) investigam o ocorrido.

“O Presidente, Nicolás Maduro, aprovou os recursos para restaurar os danos e quatro empresas especializadas na matéria estão no sítio para garantir que a partir de domingo o sistema seja restabelecido”, escreveu depois na sua conta na rede social Twitter.

A oposição venezuelana responsabilizou o Governo pelo incêndio que diz ter sido provocado por problemas eléctricos.

“As falhas eléctricas continuam a aumentar a nível nacional. Devido a uma flutuação de energia, o sistema Tuy II, que abastece de água o ‘Alimentador Norte’ e o ‘Alimentador Sul’ encontra-se paralisado e, por isso, não está a bombear o serviço potável para Caracas”, indicou o partido opositor Um Novo Tempo no Twitter.

Além de Caracas, também as localidades de Petare (leste), Santa Teresa del Tuy e Santa Lucía del Tuy, ambas a sul, estão sem água potável.

O incêndio surge num momento em que se intensificam os protestos por falta de água em vários estados da Venezuela e na cidade de Caracas.

No Distrito Capital, nas últimas semanas, registaram-se protestos por falta de água potável em El Cafetal, El Hatillo, La Candelária, Terrazas de La Urbina, el Junquito e em Colinas de La Califórnia, entre outras urbanizações.

Algumas pessoas queixaram-se aos jornalistas que estavam há cinco meses com problemas no abastecimento de água, que, há uma semana, desapareceu por completo das canalizações.