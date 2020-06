IATA cria mapa interactivo sobre as restrições aos viajantes

Os “passageiros que chegam à Madeira devem preencher um formulário online entre 24 a 48 horas antes da viagem, disponível em http://apps.iasaude.pt/s-alerta/questionarios/viagem/”, informa a IATA, que acrescenta: “Os passageiros são sujeitos a uma quarentena se não tiverem um certificado negativo para o Coronavirus (Covid-19), resultado emitido no máximo 72 horas antes da partida.”

É desta forma que a Associação Internacional de Transportes Aéreos (IATA), que congrega 82% (290) das companhias aéreas do mundo e que opera com mais de 100 mil agentes creditados, assegura a quem quiser saber as mais recentes restrições de viagens em mais de 220 países e territórios perante os viajantes.

“A IATA introduziu um mapa-mundi interactivo on-line gratuito para fornecer aos viajantes os mais recentes regulamentos de entrada do COVID-19 por país”, explica.

Portugal está no grupo de países com restrições parciais, tal como a maioria dos países ocidentais e da União Europeia “O mapa baseia-se no banco de dados Timatic da IATA, que contém informações abrangentes sobre a documentação necessária para viagens internacionais. Para acompanhar a situação dinâmica em relação ao COVID-19, o Timatic é actualizado mais de 200 vezes por dia para fornecer restrições precisas de viagem específicas à actual pandemia, com base na cidadania e no país de residência”.

Além de referir que “enquanto o sector de aviação se prepara para reiniciar com segurança, os viajantes precisam saber quais as fronteiras de países estão abertas e quais as restrições de saúde existem. Os viajantes podem confiar na Timatic para obter informações abrangentes e precisas sobre viagens durante a pandemia ‘’, disse Anish Chand, director assistente da IATA, Timatic.

Numa pesquisa recente encomendada pela IATA “a respeito de preocupações que as pessoas tinham sobre viagens aéreas após a crise, mais de 80% dos viajantes disseram estar tão preocupados com as possíveis restrições de quarentena quanto com a possibilidade de apanhar o vírus durante as viagens. Com as incertezas e a rápida mudança das restrições de saúde de um país para o outro durante a pandemia, esse novo recurso para o planeamento de viagens é oportuno e importante”, acrescenta a nota.

A director da IATA garante que a associação “apoia as directrizes da Organização Internacional da Aviação Civil (OACI) para harmonizar as medidas e manter as pessoas seguras durante a viagem e fornecer confiança para a abertura de fronteiras sem medidas de quarentena. E essa oferta da Timatic será uma ferramenta vital para viajantes que precisam de acesso fácil a informações precisas sobre os requisitos de entrada ”, disse Chand.

De referir que o mapa interactivo também está disponível para smartphones, e pode ser consultado aqui. “O serviço Timatic COVID-19 Alerts também foi lançado esta semana para oferecer aos assinantes notificações em tempo real de todas as actualizações de viagens relacionadas com a pandemia”, acrescenta.