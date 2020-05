Hungria deve levantar estado de emergência em 20 de Junho

O controverso estado de emergência adoptado na Hungria para combater o novo coronavírus deve ser levantado em 20 de Junho, afirmou hoje o Governo do primeiro-ministro, Viktor Orban, acusado de aproveitar a pandemia para fortalecer o seu poder.

“Vai ser apresentado hoje ao parlamento um projecto de lei que pede o fim do estado de emergência”, escreveu a ministra da Justiça húngara, Judit Varga, na rede social Facebook, acrescentando que “com a aprovação desta lei, o estado de emergência deve terminar em 20 de Junho, na Hungria”.

Viktor Orban tem sido fortemente criticado, incluindo pelo Parlamento Europeu, pelo facto de não ter sido imposto um prazo limite para o estado de emergência no país.

O parlamento húngaro, no qual o partido Fidesz (de Orbán) possui uma maioria de dois terços, concedeu ao Governo poderes especiais em março para administrar a crise do novo coronavírus, sem especificar por quanto tempo.

Na semana passada, dois homens foram detidos e interrogados durante horas na Hungria por criticarem a gestão do Governo em relação à pandemia.

A polícia agiu, em ambos os casos, sob a suspeita de que os detidos haviam violado a lei que proíbe a divulgação de informações alarmistas.

No entanto, o Ministério Público da Hungria determinou que nenhum crime foi cometido.

Segundo dados oficiais da polícia, as autoridades estão a investigar 87 casos de possível delito de “alarmismo”.

A oposição e as organizações não-governamentais (ONG) afirmam que essas prisões servem apenas para intimidar os cidadãos e, assim, minimizar as críticas ao Governo do primeiro-ministro ultranacionalista.

A comissária europeia para os Valores e Transparência, Vera Jourová, prometeu que a Comissão Europeia irá vigiar se a Hungria remove progressivamente as restrições para conter a pandemia.

