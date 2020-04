Hospital alemão trata doença com transfusões de plasma

O Hospital Universitário Erlangen, no sul da Alemanha, recebeu este fim-de-semana autorização das autoridades de saúde para produzir plasma terapêutico com o qual tratar doentes com covid-19.

O primeiro passo passa pelo desenvolvimento de plasma terapêutico, a partir do plasma sanguíneo de doentes já curados, que o hospital apelou a doarem.

Na terça-feira, o apelo foi feito e, em pouco tempo, mais de 200 dadores se apresentaram.

O professor Holger Hackstein explicou que um doente que superou o novo coronavírus pode desenvolver anticorpos que ajudam outros doentes.

“A doação de plasma dura 45 minutos e não é mais do que uma doação normal de sangue”, disse o especialista.

Segundo Hackstein, a produção de plasma pode ser iniciada de imediato, graças a uma boa adesão dos dadores.

O hospital Erlangen é o primeiro na Alemanha a receber autorização para o fabrico de plasma terapêutico.

“Quanto mais hospitais usarem esse método, melhor, porque as necessidades são grandes”, disse Hackstein.

A Alemanha, com 96.108 casos confirmados, é o quarto país do mundo com maior número de infetados por covid-19, atrás dos Estados Unidos da América, Itália e Espanha.

O novo coronavírus, responsável pela pandemia da covid-19, já infetou mais de 1,2 milhões de pessoas em todo o mundo, das quais morreram mais de 65 mil.

Dos casos de infeção, mais de 233 mil são considerados curados.

Depois de surgir na China, em dezembro, o surto espalhou-se por todo o mundo, o que levou a Organização Mundial da Saúde (OMS) a declarar uma situação de pandemia.