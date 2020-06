Guarda costeira filipina procura 14 pessoas após colisão entre navio e barco pesqueiro

A guarda costeira filipina continua hoje a procurar 14 pessoas que desapareceram após a colisão entre um barco de pesca e um navio de carga na madrugada de domingo, ao largo da costa das Filipinas.

As autoridades marítimas das Filipinas indicaram que o navio de carga MV Vienna Wood colidiu com o pesqueiro FV Liberty 5 nas primeiras horas de domingo, a cerca de 27 quilómetros da cidade de Mamburao, na província ocidental de Mindoro, ao sul da capital filipina, Manila.

O barco de pesca ficou muito danificado na colisão e acabou por virar.

As buscas pelos seus ocupantes está a ser dificultada pela forte ondulação, segundo as autoridades filipinas.

As razões da colisão ainda não foram esclarecidas pelas autoridades filipinas.

Um avião da guarda costeira e um helicóptero entraram hoje nas buscas pelos 12 pescadores e dois passageiros a bordo do Liberty 5, disse o porta-voz da guarda costeira Armando Balilo.

O barco de pesca estava a dirigir-se para a região metropolitana de Manila quando aconteceu o embate.

O navio de carga com bandeira de Hong Kong, que foi o primeiro a informar sobre a colisão, foi escoltado por um navio da guarda costeira das Filipinas para a província vizinha de Batangas, informou a guarda costeira.

O navio, com 20 tripulantes a bordo, não estava com carga no momento da colisão e estava a caminho da Austrália.