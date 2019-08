Greve no aeroporto de Barcelona sem incidentes nem grandes filas

A greve do pessoal de terra da Ibéria no aeroporto de Barcelona decorreu sem incidentes nas primeiras horas e o ambiente é de normalidade e sem grandes filas nos balcões da Vueling, a principal companhia aérea afetada.

A Vueling cancelou 112 voos que estavam programados para sair de Barcelona neste fim de semana, devido à greve, o que afetará 18.000 passageiros.

Nas primeiras horas da greve, em plena época alta, os voos programados que não foram cancelados estão a sair a horas.

Segundo informação prestada pela Ibéria em comunicado estão a ser cumpridos os serviços mínimos e até às 08:30 de hoje (menos uma hora em Portugal) tinham sido feitos 95 voos, 45 chegadas e 50 partidas.

A greve do pessoal de terra da Ibéria coincide com a paralisação por tempo indeterminado dos guardas de segurança do aeroporto de El Prat, com uma média de mil operações diárias.

A greve dos seguranças também não estava a causar longas filas nos postos de controlo, na manhã de hoje.